2022/11/03 | 19:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wGwghqJspSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "هبة نور تغازل العراقيين "أحبكم هوايه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "هبة نور تغازل العراقيين "أحبكم هوايه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).