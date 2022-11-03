مساعٍ عراقية لتوسيع حصة الصادرات النفطية في السوق الأوروبي

2022/11/03 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علاء الياسري، الخميس، سعي الشركة لتوسيع حصة العراق في السوق الأوروبي، وتطبيق استراتيجية لفتح أسواق جديدة للنفوط الخام العراقية، مشيراً إلى أن العراق سجل مراتب متقدمة بتسويق النفط بقارة آسيا.

وقال الياسري، إن "آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفوط الخام العراقية في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وامريكا وأوروبا وقد أثمرت جهود هذه الشركة في تسجيل مراتب متقدمة كأكبر مجهزي النفط الخام لأهم الدول المستهلكة خاصة في السوق الآسيوي الحيوي والواعد وبشهادة المواقع العالمية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال".

وأضاف، أن "الشركة دأبت وكجزء من استراتيجيتها التسويقية على دراسة كافة الإمكانات والوسائل المتاحة لتوسيع الحصص التسويقية الحالية والفرص المحتملة، وتعمل حاليا على توسيع حصتها في السوق الأوربي مستثمرين في ذلك تراجع الواردات الروسية الى هذه المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل".

وتابع، أن "سومو تعمل بشكل دؤوب ومستمر لفتح أسواق جديدة ومستقرة للنفوط الخام العراقية وتنفيذ تلك الاستراتيجيات يتم عن طريق المراقبة الدقيقة والمستمرة للسوق النفطي العالمي وحضور المؤتمرات العالمية بهدف مقابلة أكبر عدد ممكن من الشركات للتعريف بالنفوط الخام العراقية من النواحي النوعية واللوجستية وعرض المميزات التي تتمتع بها على تلك الشركات لمحاولة استقطابها وبدء التعامل التجاري معها".

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