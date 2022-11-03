إطلاق أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

2022/11/03 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، شركة "سير"، وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية.

وقال ابن سلمان، إن "الشركة الجديدة ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية كما ستستحدث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية".

وتعد شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة فوكسكون، وستقدم شركة "بي إم دبليو" تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة.

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