قائد شرطة بغداد يعلن حالة الاستنفار الكامل في العاصمة

2022/11/03 | 19:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه قائد شرطة بغداد، اليوم الخميس، كافه تشكيلات القيادة بالاستنفار الكامل والنزول الى الشارع لفرض القانون وهيبة الدولة.

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