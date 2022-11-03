ماذا تعني عودة نتنياهو لرئاسة وزراء إسرائيل؟

2022/11/03 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد بنيامين نتنياهو لإحياء مسيرته السياسية والقيام بعودة مثيرة كرئيس لوزراء إسرائيل.لقد أظهرت نتائج الانتخابات الجزئية، الأربعاء، أن كتلة زعيم حزب الليكود سوف تفوز بأكثرية مريحة من 65 مقعدًا في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدًا.

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