2022/11/03 | 19:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الاتصالات: ماضون بتحسين البيئة التنافسية بين الشركات في مشاريع الـFTTH هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/03 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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