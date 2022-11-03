وزير الصحة يوافق على التعديلات المقترحة لاستيعاب خريجي المعاهد (وثيقة)

2022/11/03 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رفعت اللجنة المركزية للتوصيف الوظيفي اليوم الخميس كتابا الى وزير الصحة بشأن استيعاب العناوين الوظيفية للمهن الصحية، لغرض اطلاع الوزير والموافقة على التوصيف الوظيفي المقر من اللجنة.

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