قصف تركي جديد يستهدف مركز قضاء سنجار

2022/11/03 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى افاد مصدر امني في نينوى، اليوم الخميس، باستهداف طائرة تركية لوحدات حماية سنجار.وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طائرة تركية استهدفت وحدات حماية سنجار".واضاف ان "القوات الامنية فرضت طوقا امنيا حول مكان الحادث".

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