الحلبوسي: تشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة مصاعب الحياة

2022/11/03 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن المضي بتشريع قانون “خدمة العلم” يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها “خبر برس” (واخ)، إنَّ “المضي بتشريع قانون (خدمة العلم) يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات، ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية”.

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