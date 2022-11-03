(بالصور).. تدريبات مكثفة يخوضها المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتي المكسيك والأكوادور

2022/11/03 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفَ المُنتخبُ الوطنيّ، عصر اليوم الخميس، تدريباته التي احتضنها ملعبُ الشعب الدوليّ تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و 12 من الشهرِ الجاري

وحضرَ تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، إضافةِ إلى أعضاءِ لجنةِ الخبراء أنور جسام وحسن فرحان وصالح راضي.

تدريباتُ اليوم شاركَ فيها (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، شهاب رزاق، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، أمجد عطوان وأيمن حسين، والأخيران سيتواصلان في التدريباتِ مع المنتخبِ الوطنيّ لغاية يوم المُغادرةِ إلى إسبانيا بعد حصولهما على موافقةِ أنديتهما بالاستمرارِ مع المنتخبِ الوطنيّ لغاية انتهاءِ المبارياتِ الوديّة بضمنها التي ستجري في العراق.

بينما تأكدَ غيابُ الحارس أحمد شاكر، بعدَ أن أثبتت الفحوصاتُ وجودَ تمزقٍ في الرباطِ الصليبيّ، وبالتالي يتعذر عليه الاستمرارُ مع المُنتخبِ الوطني.

وسبقت تمرينات اليوم محاضرة فنيّة مُطولة من قبل الجهازِ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ مع اللاعبين، وتمّ خلالها عرضُ (داتا شو) لبعضِ المتعلقات التي تخصُّ الجانبين الفنيّ والتكتيكيّ، مع التطرُّقِ لأساليب اللعب المُمكن تطبيقها في الوحداتِ التدريبيّةِ.

عُضو الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الوطني “نزار أشرف” تحدثَ عن جاهزيّةِ الفريق، وإن الجميع يتمتعُ بوضعٍ بدنيّ جيدٍ، ولا توجد إصاباتٌ، وإن الجهاز الفنيّ سيعمدُ على اللعبِ بطريقةٍ جَديدةٍ ومُغايرةٍ كون المنافسين القادمين هذه المرة مختلفين، وسنطبقُ جانباً كبيراً من طريقةِ اللعب في مباراةِ الكهرباء الوديّة السبت المقبل التي قد تشهدُ تواجدَ المدرب الجديد للمنتخبِ الوطنيّ، ونتأملُ أن يستوعبَ اللاعبون الأسلوبَ والطريقة التي نسعى إلى تطبيقها في المباراة.

أما مدربُ الحراس “صالح حميد”، فقد أكدَ على استعدادِ حراسه، موضحاً: إن الحارسين جلال حسن ودولفان مهدي هُما الأفضلُ في آخر موسمين قياساً لما يقدمانه مع أنديتهما، بالإضافةِ إلى الحارسِ حسن أحمد، حارس المنتخب الأولمبي سابقاً، فهو من المواهب الشَابةِ التي سيكون لها مستقبلٌ كبيرٌ.

وعن تعويضِ إصابةِ الحارس أحمد شاكر بحارسٍ رابع، أشارَ حميد إلى: إنه بسببِ الإجراءاتِ الإداريّة وصعوبة استحصالِ الفيزا تعذر علينا إضافة حارس آخر، لذلك سنكتفي بالثلاثةِ المتواجدين معنا.



ومع نهايةِ التدريبات التي اختتمت بتمارين الاسترخاءِ باستثناء أيمن حسين الذي تدربَ بشكلٍ انفراديّ وبإشرافٍ مباشرٍ من قبل مدربِ الفريق راضي شنيشل، تركزَ التدريبُ في منطقةِ الثلث الهجوميّ وداخل منطقةِ الجزاء بضمنها تمارين التهديف على المرمى بمُشاركةِ الحارس حسن أحمد.

على صعيدٍ متصلٍ، من المؤمل أن يلتحقَ، غداً الجمعة، لاعبُ نادي ثون السويسري هيران أحمد، بتدريباتِ المُنتخبِ الوطنيّ بناءً على رغبةِ اللاعب في التواجدِ في معسكرِ بغداد بالرغم من رفضِ إدارةِ ناديه تفرغه لمُبارياتِ المُنتخبِ الوطنيّ الوديّة.

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