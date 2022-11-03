الملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية يطلق أول مسابقة لدعم الرياضة النسائية في الإعلام العربي بنسخته الثانية

2022/11/03 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في 23 و24 مارس الماضي بالقاهرة، انطلقت فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، بهدف إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة المراء العربيه والانجازات الأولمبية، ونشر ثقافة الرياضة النسائية، ودعم وتمكين المرأة في الممارسة والإدارة والقيادة.

واستمرارا لما سعى الملتقى لتحقيقه في نسخته الأولى، في مبادرة هي الأولى من نوعها وبلفتة عظيمة لدعم شباب الوطن العربي من الكوادر الإعلامية، ينظم الملتقى الدولي الثاني لرياضة المرأة العربية مسابقة للإعلام الرياضي، بهدف نشر الأنشطة المختلفة لرياضة المرأة العربية.

حيث قال “خالد بن فهد الهميم” المدير التنفيذي للمتلقي ‏الدولي الثاني: إن هذه المسابقة من الأهداف السامية لنا في تقديم المواضيع الهادفة لرياضة ‏المرأة العربية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، و انطلاقًا من تحقيق هذه الرؤية نسعي معا لتعريف المرأة بأهمية الرياضة وضرورتها وخلق التوازن البدني والنفسي والاجتماعي، وإبراز دور الاتحادات والهيئات والجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في تشـجيع وتحفيز المرأة على التواجد الفعال ، فضلا في عرض الإنجازات الرياضية للمرأة، وعرض التجارب والممارسات الناجحة للمؤسسات والهيئات الرياضية.

‏‏وأضاف “الهميم” : سيتم تكريم الفائزين يوم 9 مارس 2023 ف مقر جامعة الدول العربية

الجوائز المتميزة المقدمة من الملتقى الدولي الثاني للرياضة المرأة

وهي مكافاه مالية مقدر 2000 دولار، بالإضافة إلى جائزة الملتقي وشهادة شكر وتقدير، و استضافة كاملة للفائز من خارج جمهورية مصر العربية.

‏‏ من جانبه أكد الهميم ، أن الجوائز ستنقسم إلى فئات متعددة وهي :

الإعلامية المتميزة ‏للبرامج الرياضية العربيه

2.الصورة المتميزة عن رياضة المرأة العربية في المشاركة المحلية أو الدولية للموسم الرياضي 2021-2022

3.المحتوي الاعلامي المميز عن رياضة المرأة العربية

– سواء مكتوب (مقال صحفى)

– أو مرئي (تقرير مصور)

– أو مسموع ( تقرير صوتى)

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