انخفاض مبيعات البنك المركزي 40% منذ حلول شهر نوفمبر.. توقع واحد قد يفسر السبب

2022/11/03 | 19:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

باع البنك المركزي العراقي خلال الايام الاولى من شهر نوفمبر الجاري 536 مليون دولار خلال 4 أيام، في الوقت الذي كانت هذه المبالغ تعادل مبيعات يومين فقط خلال الاشهر الماضية، مايعني انخفاض نسبة مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بين 40 -50% منذ حلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

واظهرت نافذة بيع العملة الصعبة للبنك المركزي، بيع 151.8 مليون دولار يوم الثلاثاء 1/11 الجاري، و120 مليون دولار يوم الاربعاء 2/11 الجاري، و128.7 مليون دولار يوم الخميس 3/11 الجاري، فيما تم بيع 135.5 مليون دولار خلال مزاد يوم الاحد المقبل 6/11، وذلك وفق بيانات مزاد يوم الاحد التي تم اجرائها اليوم الخميس.

ويبلغ مجموع مبيعات الايام الاربعة نحو 536 مليون دولار، وهي مبالغ كانت تتم خلال يومين او 3 ايام في الاشهر الماضية، مايعني انخفاض مبيعات البنك المركزي قرابة 40% منذ مطلع الشهر الجاري.

وتظهر البيانات ان الانخفاض جاء بسبب انخفاض مبيعات الطلب النقدي بنحو 80%، وهو مايمكن تفسيره بان انخفاض مبيعات البنك المركزي جاءت بسبب ضعف الطلب على الدولار من قبل المواطنين خصوصا مع المخاوف من امكانية تغيير سعر الدولار في الايام المقبلة، اما مبيعات الحوالات الخارجية لغرض الاستيراد فلم تتغير او تتاثر كثيرا.

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