اختناق عمال داخل الصرف الصحي يغضب العراقيين.. ما تفاصيل الحادث المأساوي؟ ومن المسؤول عن إزهاق أرواحهم؟

2022/11/03 | 19:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأهب البلديات بتجهيزاتها مع بداية كل شتاء لتنظيف الشوارع حتى لا تتعطل الحياة في المدن، وفي محافظة ميسان العراقية لقي عمال البلدية حتفهم أثناء تنظيف إحدى فتحات الصرف الصحي في منطقة العوفية.

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