وزير الخارجية الأميركي يهنئ السوداني على تشكيل الحكومة هاتفياً

2022/11/03 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الأميركية تفاصل الاتصال الهاتفي بين وزير خارجيتها، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الوزارة في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه: “تحدث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتهنئته على تشكيل الحكومة العراقية بتاريخ 27 تشرين الأول، ونقل الوزير حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ”.

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