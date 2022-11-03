2022/11/03 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المطابع المحلية قدرتها على طبع

المناهج الدراسية داخل العراق بكفاءة

ومواصفات عالية بما موجود لديها من

مكائن طباعية حديثة ومتطورة، مشددة على

ان عملية الطبع داخل العراق تسهم بتوفير

عشرة الاف فرصة عم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطابع الوارث: طباعة الكتب المدرسية بالعراق توفر الاف فرص العمل وتمنع اخراج العملة الصعبة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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