2022/11/03 | 20:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه جديد من وزارة المالية بشأن استكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/03 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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