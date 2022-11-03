2022/11/03 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QapbNiqU0rI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لا اجراء لانتخابات قبل عام 2025.. والتيار يعود الى للشارع بمعية التشرينيين | اخبار الثامنة 2022/11/3) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لا اجراء لانتخابات قبل عام 2025.. والتيار يعود الى للشارع بمعية التشرينيين | اخبار الثامنة 2022/11/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).