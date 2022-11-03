توجيه من وزيرة المالية بشأن تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

2022/11/03 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وزيرة المالية طيف سامي توجه دائرة الموازنة باستكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

وزيرة المالية توجه موظفي دائرة الموازنة بالدوام يومي الجمعة والسبت من أجل الإسراع بتنفيذ إجراءات الاستحداث

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