(بالوثائق).. الموافقة على التعديلات المقترحة لإستيعاب خريجي المعاهد الصحية ضمن التوصيف الوظيفي

2022/11/03 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير الصحة صالح الحسناوي، على التعديلات المقترحة لاستيعاب خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية ضمن التوصيف الوظيفي.

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