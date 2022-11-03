إحداها اخترقت (كشكاً).. مصرع وإصابة مدنيين بحادث سير بين ثلاث مركبات شرقي ديالى

2022/11/03 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير بين ثلاث مركبات على طريق بغداد – كركوك، شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر المصدر، أن “إحدى المركبات اخترقت محلاً (كشك) لبيع المواد الغذائية ودهست صاحبه ما أدى إلى مقتله في الحال”.

وأضاف المصدر، أن “المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة”، مؤكداً أن “السلطات المرورية بدأت التحقيق بالحادث”.

وتشهد ديالى، أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي، والسنوات الأخيرة، بسبب مشكلات الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة، وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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