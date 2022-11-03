2022/11/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي.......

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حيث قدم تهانيه الى السيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ومباشرة مهامه.

وشهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.

وأكد السيد بلينكن حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، وجدد التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بدعوة السيد السوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء3-تشرين الثاني- 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).