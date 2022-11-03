2022/11/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمضي بشكل واقعي بضرب رؤوس الفساد بعد فضيحة سرقة القرن وتهريب النفط وغيرها، مؤكدا انه "حان وقت الحساب للفاسدين".

وقال المياحي لـ(بغداد اليوم) إن "تهريب النفط من البصرة على يد مسؤولين عن حماية المنشآت النفطية هو أمر كارثي وعندما تسرق أموال الضرائب بطريقة ممنهجة امر كارثي ايضا"، معتبرا أن "مساعي رئيس الوزراء بضرب الفاسدين امر مرحب به وما تم تحقيقه في عمر الحكومة الذي امده اسبوع هو امر مدعات للفخر لكن يجب ان تكون القرارات وما تم القيام به هو بداية لفتح الملفات الخاصة بجميع الوزارات حينها سيكشف بشكل حقيقي عن ملفات الفساد".

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