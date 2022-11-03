نداء من قائد شرطة بغداد للاستنفار التام

2022/11/03 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه قائد شرطة بغداد اللواء عدنان حمود باستنفار كامل ونزول جميع المنتسبين والضباط وامراء الافواج الى الشارع، مشددا على أن من يجده داخل مقره سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ووجهت وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم، مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات كافة باجراء ممارسة امنية جماعية يبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الخميس، فيما تتضمن الممارسة نصب سيطرات مفاجئة وتخصيص قوات لتنفيذ اوامر اعتقال وحجز السيارات المظللة.

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