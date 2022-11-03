وكيل المرجعية: السيد السيستاني يؤكد على الجميع بما فيهم المسؤولين بالحكومة باحترام حقوق البشرية

2022/11/03 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الخميس...

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