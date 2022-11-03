وزيرة المالية توجه باستكمال استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

2022/11/03 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة المالية طيف سامي ، اليوم الجمعة، دائرة الموازنة باستكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “وجهت وزير المالية طيف سامي اليوم الخميس ، موظفي دائرة الموازنة لإستكمال اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ، والاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ٢٨١ ذات الصلة .

كما اوعزت الوزير الى موظفي الوزارة في دائرة الموازنة “الدوام ليومي الجمعة والسبت من اجل الاسراع بتنفيذ اجراءات الاستحداث ، فضلا عن تخويل احد موظفي دائرة الموازنة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومجلس الخدمة الإتحادي لغرض تصحيح البيانات المتعلقة بالتخصص العلمي الدقيق والاسراع بأنجاز معاملاتهم “.

وتؤكد الوزارة “حرصها الشديد على تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء المرقم ٢٨١ وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وهي لا تدخر جهدا تجاه مراعاة وضمان حقوق مختلف الشرائح والفئات اتباعا لمبادئ العدالة والشفافية التي تسير وفقها الوزارة” .

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