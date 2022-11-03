2022/11/03 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نعى رئيس إقليم كوردسان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في الذكرى السنوية السابعة لرحيل الدكتور احمد الچلبي.وقال نيجيرفاني في تغريدة له اطلع عليها/ المركز الخبري الوطني/ اننا” نستذكر نضاله الوطني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس اقليم كوردستان ينعى رحيل الچلبي في الذكرى السنوية السابعة المركز الخبري الوطني.

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