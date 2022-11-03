2022/11/03 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، موظفي دائرة الموازنة لإستكمال اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ٢٨١ ذات الصلة.كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة المالية توجه باستكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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