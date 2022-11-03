توب 5: محاولة اغتيال عمران خان.. وأول زيارة من بابا الفاتيكان للبحرين

2022/11/03 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من محاولة اغتيال رئيس وزراء الباكستاني السابق عمران خان بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في قدمه، إلى وصول البابا فرنسيس إلى البحرين في أول زيارة بالتاريخ لبابا من الفاتيكان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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