“البحث والتحري مازال جارياً على المتهم”.. ضبط (5) كغم من مادة الكرستال في ميسان

2022/11/03 | 21:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مكافحة المخدرات في ميسان، 5 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة في ناحية العزير جنوبي المحافظة”.

وقالت مديرية شرطة ميسان في بيان، أن “القوات الأمنية قامت بنصب كمين ومتابعة لأحد المتهمين الذي كان يستقل دراجه نارية”، لافتة الى أنه “بعد مطاردة تمكن من الهروب مستغلاً وعورة الأرض سالكاً سدة ترابية تاركاً وراءه دراجته التي تم ضبطها وبداخلها (٥) أكياس كبيرة الحجم تحتوي على مادة الكريستال المخدرة تقدر نحو ٥ كيلو غرامات”.

واضافت المديرية أن “عمليات البحث والتحري مازالت جارية لحين القاء القبض على المتهم وتسليمه للعدالة”.

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