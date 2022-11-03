نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو يعتزم السفر الى القاهرة

2022/11/03 | 21:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو، السفر إلى مصر لحضور مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وفق ما كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، وكان الممثل والناشط البيئي حرص على حضور COP26 في مدينة غلاسكو باسكتلندا العام الماضي.

ليوناردو دعم أكثر من 60 منظمة للحفاظ على البيئة مثل توسيع محميات وحيد القرن، واستعادة الأراضي الرطبة في البرازيل، وتحسين غابات الأراضي المنخفضة في المحيط الهادئ في الإكوادور، وغيرها.

وكان النجم معروف باهتمامه الكبير بالبيئة، وكذلك بالثروة الحيوانية البحرية، وهو صرّح في خطاب فوزه بأوسكار أفضل ممثل لعام 2017، قائلاً: نحن بحاجة إلى دعم القادة في جميع أنحاء العالم الذين لا يتحدثون باسم الملوثين الكبار، ولكنهم يتحدثون باسم الإنسانية، من أجل السكان الأصليين في العالم، من أجل مليارات ومليارات الأشخاص المحرومين الذين سيكونون الأكثر تضرراً من تغيير المناخ هذا”.

وإشارة إلى أنه تم تعيين دي كابريو سفيراً للسلام في مجال تغيّر المناخ من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا قبل بدء فعاليات قمة المناخ لعام 2014.

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