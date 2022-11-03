بلدية البصرة توجز أبرز المشاريع التي سترى النور استعدادا لبطولة الخليج

2022/11/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية بلدية البصرة، اليوم الخميس، عن أبرز المشاريع التطويرية التي يجري العمل عليها في المحافظة استعدادا لبطولة الخليج بكرة القدم التي ستقام في السادس من كانون الثاني من العام المقبل في المحافظة .

وقال المدير علي اسماعيل الموسوي لـ(بغداد اليوم) إن "المناطق والشوارع القريبة من المدينة الرياضية تشهد تطويرا اضافة لوجود مشاريع خدمية في منطقة المعقل والشوارع المحيطة بملعب الميناء".

وبين الموسوي أن "محافظة البصرة عازمة على تطوير وتوسيع شارع الوفود الممتد للفنادق في مركز البصرة التي ستستضيف الوفود الخليجية فضلا عن تطوير الشوارع منطقة الأندلس لكننا اعددنا خطة طموحة للعام المقبل حال إقرار الموازنة".

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