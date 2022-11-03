التخطيط تعلن المباشرة بموازنة 2023: ستكون نسخة معدلة من 2022 وفق رؤية الحكومة الجديدة

2022/11/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، المباشرة بإعداد موازنة 2023، مشيرة الى انها ستجري تعديلات على موازنة 2022 وفق برنامج ومنهاج الحكومة.

وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، " إن "وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل"، مبينا أن "موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة"، مبينا "اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة".

وأضاف "اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض"، مشيرا الى أن "سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان".

وتابع أن "السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها"، لافتا الى أن "وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة".

وذكر أن "هذا الموضوع يأخذ وقتا بهدف التنظيم والترتيب واخذ رؤوس النقاط او التوجهات الرئيسية للحكومة بالاعتبار"، موضحا أن "افكار رئيس الوزراء تنعكس بالبرنامج الحكومي وبالتالي تنعكس علينا بالاجراءات".

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