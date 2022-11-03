2022/11/03 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم الخميس، عن مغادرتها للمستشفى النفسي الذي تعالج فيه، بالعاصمة المصرية القاهرة.ويأتي ذلك، في أعقاب تحسن الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، بعد مرور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين تغادر مستشفى العلاج النفسي المركز الخبري الوطني.

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