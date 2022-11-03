2022/11/03 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بالفديو..الإعلامي ماجد سليم بشأن قرارات السوداني بإعفاء عشرات المسؤولين: “إقصاء سريع يحتاج الى تأني”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماجد سليم: قرارات السوداني بشأن إعفاء المسؤلين “سريعة”بحاجة الى تأني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماجد سليم: قرارات السوداني بشأن إعفاء المسؤلين “سريعة”بحاجة الى تأني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماجد سليم: قرارات السوداني بشأن إعفاء المسؤلين “سريعة”بحاجة الى تأني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).