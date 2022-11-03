السوداني وبلينكن يبحثان اتفاقية الإطار الاستراتيجي

2022/11/03 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني...

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