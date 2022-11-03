التخطيط تعلن مباشرتها بإعداد موازنة 2023 

2022/11/03 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن المباشرة بإعداد موازنة 2023، وفيما أوضحت بشأن حسم سقوفها، أكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.

وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد، إن "وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل"، مبينا أن "موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة"، مبينا "اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة".

وأضاف "اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض"، مشيرا الى أن "سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان".

وتابع أن "السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها"، لافتا الى أن "وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة".

وذكر أن "هذا الموضوع يأخذ وقتا بهدف التنظيم والترتيب واخذ رؤوس النقاط او التوجهات الرئيسية للحكومة بالاعتبار"، موضحا أن "افكار رئيس الوزراء تنعكس بالبرنامج الحكومي وبالتالي تنعكس علينا بالاجراءات".

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