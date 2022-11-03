2022/11/03 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N87zDuD2J0o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاضل أبو رغيف | خبير أمني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاضل أبو رغيف | خبير أمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).