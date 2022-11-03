حالة مطرية مختلفة الشدة تضرب مدن العراق ابتداء من الاثنين

2022/11/03 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي اليوم الخميس، عن حالة ممطرة من المتوقع ان تأثر بعموم مدن العراق اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقال السلامي في إيضاح اطلعت عليه “تقدم”، إن “استقرارا في اجواء البلاد خلال الايام المقبلة ولغاية نهار الاثنين المقبل ودرجات الحرارة في العشرينات في اغلب مدن البلاد”.

وأكد أن “الرياح تستقر على الاتجاه الشمالي الغربي، ولانشاط كبير فيها حيث تسجل سرعات مابين 10 الى 20 كم”.

وأشار السلامي إلى “حالة جوية ممطرة يتوقع أن تتأثر بها عموم مدن العراق اعتبارا من مساء يوم الاثنين المقبل وتبدأ من الشمال الغربي ثم تمتد لبقية المناطق مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة”.

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