2022/11/03 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منهم من لا يريد الإنجاب.ومنهم من يركز اهتمامه على قضايا البيئة بشكل يؤثر في اختياراته الحياتية اليومية وفي التفاصيل البسيطة لأكله ولباسه وتنقله.منهم من يرفض مؤسسة الزواج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهم مختلفون.. إنهم طائشون!) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهم مختلفون.. إنهم طائشون!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).