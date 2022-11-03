عشرون سنة ضائعة من الزمن العراقي

2022/11/03 | 21:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف “كأننا لا رحنا ولا جينا”.عاد نوري المالكي منتصرا وبدأ بتصحيح المسار السياسي الذي انحرف بعد غيابه حاكما مطلقا عام 2014 وهو العام الذي سقطت فيه الموصل...أكمل القراءة ←

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