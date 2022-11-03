الأمن القومي العربي ومخاطر المشروع الطائفي

2022/11/03 | 21:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أحمد صبري لا يختلف اثنان على أن رياح التغيير التي هبَّت على منطقتنا منذ “الربيع العربي” حوَّلت الإقليم العربي ومعاقله التاريخية إلى مجرد ساحات للصراع لا تقوى على صدها وتأثيراتها...أكمل القراءة ←

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