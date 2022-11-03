مسرح سياسي باهت في العراق

2022/11/03 | 21:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف يضحك الحزبيون الذين ربحوا في العراق ويبكي الشعب الذي خسر سمعته الانتخابية وثقته بنفسه معا بعد أن سلّم رقبته لمَن لف عليها حبل هزيمة لا تُنسى.خسر الشعب الانتخابات...أكمل القراءة ←

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