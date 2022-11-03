العراق يشتري نحو 150 ألف طن قمح متعدد المنشأ في مناقصة دولية

2022/11/03 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال متعاملون أوروبيون في تقييمات أولية يوم الخميس إن مشتري الحبوب الحكومي في العراق اشترى في مناقصة دولية هذا الأسبوع حوالي 150 ألف طن من القمح من المتوقع أن يكون أغلبها من كندا وليتوانيا وربما أستراليا.

وأضاف المتعاملون أنه يُعتقد أن الكمية تشمل 50 ألف طن على الأقل من القمح الكندي قيل إنه تم شراؤها بأقل سعر عند نحو 489.80 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.



ويُقدر بعض المتعاملين أنه تم شراء مئة ألف طن من كندا.

كما قيل إنه تم شراء حوالي 50 ألف طن من القمح من ليتوانيا بنحو 499 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

لكن بعض المتعاملين قالوا إنه تم شراء 50 ألف طن من القمح الأسترالي و50 ألف طن فقط من القمح الكندي.

ولا يعلن العراق عن نتائج مناقصاته وتصدر التقارير بناء على التقديرات التجارية.



وربما تُتاح تقديرات أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

وتابع المتعاملون أنه كان ممكنا شراء القمح من مناشئ اختيارية لكن لم يتسن عرض قمح روسي.



والكميات في مناقصات العراق اسمية وغالبا ما تشتري البلاد أكثر مما تسعى إليه.

وقال العراق في 17 أكتوبر تشرين الأول إنه بحاجة إلى استيراد خمسة ملايين طن من القمح في عام 2023 من بينها مليونا طن على الأقل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد.

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