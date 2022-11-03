قتلى من مسلحي حزب العمال الكردستاني بقصف في شمالي العراق

2022/11/03 | 22:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية ومحلية في إقليم كردستان العراق، الخميس، بأن عدداً من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" قُتلوا بقصف نفذته طائرة مسيرة، يُرجح أنها تركية، في بلدة سنجار، 115 كيلومتراً غرب الموصل، في محافظة نينوى شمالي العراق.

ونقلت وكالات أنباء كردية محلية عن مصادر، أنّ "طائرة مسيرة استهدفت مركبة تقل عناصر من حزب العمال في حي النصر غربي بلدة سنجار، ما أسفر عن مقتل 3 من العناصر"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد ضابط في قوات الأسايش (الأمن الكردي) لـ"العربي الجديد"، وقوع القصف وتسجيل ضحايا بالمنطقة المذكورة، إلا أنه لم يؤكد أن الطائرة التي نفذت الهجوم تركية.

وأوضح الضابط أنّ وجود عناصر الحزب في شمالي العراق "مصدر قلق كبير للأهالي، وتسبب بأضرار كبيرة لهم"، داعياً إلى "وضع حد لهذا الوجود، الذي حوّل مناطق شمال العراق إلى مناطق حرب".

ويتجنب "العمال الكردستاني" التعليق على الغارات التي توقع قتلى في صفوفه، ولم يصدر منه حتى الآن أي تأكيد أو نفي بقتل عدد من عناصره، كما لا تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على تلك الغارات.

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وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية برية وجوية في البلدات والقرى الحدودية العراقية، التي ينشط فيها الآلاف من مسلحي حزب العمال الكردستاني، ويتخذها منطلقاً لتنفيذ اعتداءات متكررة على الأراضي التركية.



وتقول أنقرة إنّ عملياتها وقائية بهدف الحد من قدرات الحزب المصنف على لائحة الإرهاب من تهديد أمنها.

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