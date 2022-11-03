السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة باريس

2022/11/03 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة باريس وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد باتريك دوريل والوفد المرافق له".

وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت "التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوة الى سيادته لزيارة فرنسا، وقد وعد السيد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

وأكد اللقاء ضرورة "مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، فيما أكد السوداني على "أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة، كذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق".

وبين دوريل، من جانبه، "تأكيد مشاركة فرنسا في(قمّة بغداد) المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي، كما أكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي زيارة العراق قريباً"، بحسب البيان.

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