وزير التعليم يقرر تخفيض معدلات التقديم الى المنحة المجانية

2022/11/03 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، تخفيض سقف المعدلات المتنافسة على التقديم الى المنحة المجانية الخاصة بالتخصصات الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2023/2022 وتمديد مدة التقديم الى الخميس المقبل.

وبحسب بيان صادر من الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، فأن القرار تضمن "السماح للطلبة الحاصلين على معدل (93%) التقديم الى الطب العام والحاصلين على معدل (90%) التقديم الى طب الأسنان والصيدلة"، فيما وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على "تمديد التقديم إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بقناة المنحة المجانية للجامعات والكليات الأهلية الى غاية الخميس الموافق 2022/11/10".

واوضحت دائرة التعليم الجامعي الأهلي بحسب البيان، أن "ضوابط التقديم الى المنحة المجانية تشترط أن يكون الطالب من خريجي الفرع الإحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن قناة التقديم تظهر بشكل تلقائي في الواجهة الرئيسة لحساب الطلبة المشمولين ويتاح للطالب المتقدم تسجيل أربعة خيارات ضمن الاستمارة المتاحة عبر البوابة الإلكترونية (www.pe-gate.org)".

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