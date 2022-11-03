2022/11/03 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الخميس، الرئيس بارزاني بمناسبة تجديد الثقة وإعادة إنتخابه رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” نائب رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة تجديد الثقة..



شاخه وان يهنئ بارزاني لإنتخابه رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني المركز الخبري الوطني.

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