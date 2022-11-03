السوداني يؤكد حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة

2022/11/03 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

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