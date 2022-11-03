بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

2022/11/03 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بشكل مفاجئ، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة له، السبت المقبل.

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