نائب: 60% من سكان الاهوار يعيشون تحت خط الفقر

2022/11/03 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن محافظة ذي قار حسن الاسدي ، الخميس ، أن الفقر في جنوب المحافظة أصبح مهيمنا على السكان، مبينا أن 60 % من سكان الاهوار يعيشون تحت خط الفقر .

وقال الاسدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “نسبة الفقر في مناطق جنوب الناصرية تخطت عتبة 60 % بينما الفقر في عموم المحافظة تخطى 40 %”.

وأضاف أن”تدهور القطاع الاقتصادي يعد من أبرز الأسباب وراء ارتفاع نسبة الفقر في الاهوار” ، مؤكدا ان “سكان الاهوار يعتمدون وبشكل كبير على الصيد وتربية الحيوانات لذلك من الضروري تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الاهوار “.

وأشار الأسدي إلى أن “حوالي 60 % من أفراد سكان الاهوار باتوا تحت الفقر خلال العام الجاري”.

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